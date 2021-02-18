SON DAKİKA: Babası tarafından rehin tutulan Dubai Emiri'nin kızı için Birleşmiş Milletler devrede! - Haberler

Babası tarafından rehin tutulan Dubai Prensesi için BM devrede! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Birleşmiş Milletler (BM),Dubai Emiri olan babası tarafından rehin tutulduğunu söyleyen Prenses Latife'nin durumunu Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) görüşeceğini bildirdi.

BBC'nin haberine göre, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Prenses Latife'nin yayımlanan videolarının ardından konuyu BAE ile kesinlikle konuşacaklarını belirtti.

Sözcü, BM insan hakları sistemi kapsamındaki diğer kurumların da videoların analiz edilmesinden sonra meseleye dahil olabileceğini vurguladı.

Bu arada BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun açıklamasında da analizlerin tamamlanmasının ardından soruşturma başlatabileceği kaydedildi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON ENDİŞELİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dubai Emiri olan babası tarafından rehin tutulduğunu söyleyen Prenses Latife'nin durumundan endişe duyduğunu belirtti.

Johnson, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, konunun Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiserliği tarafından soruşturulduğunu söyledi.

Prenses Latife'nin durumundan endişe ettiğini vurgulayan Johnson, "Yapacağımız şey beklemek ve (BM'nin) ne yaptığını görmek olacak. Gözümüz üzerinde olacak." dedi.

PRENSES LATİFE VIDEO PAYLAŞMIŞTI

BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife, arkadaşlarına gönderdiği videolarda babasını kendisini rehin tutmakla suçlamıştı.

BBC'de yayımlanan ve olaydan sonraki aylarda gizlice çekildiği belirtilen videolarda Latife, tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmadan, pencere ve kapıları kapalı, polisler tarafından korunan bir villada tek başına rehin tutulduğunu söylemişti.

Prenses Latife, bir Fransız'ın yardımıyla 2018'de ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü.

Dünya çapında çok sayıda insan hakları savunucusu, Latife'nin zorla ülkeye götürüldüğünü ve bunun bir "kaçırılma" olduğunu belirtmişti.