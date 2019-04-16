Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'de yatırımcılar ve Başkan Trump başta olmak üzere yetkililerle görüşülen konulara ilişkin açıklama yaptı.

Kıdem tazminatı konusuna da değinen Bakan Albayrak "Kıdem tazminatına tüm paydaşların mutlu olacağı bir formül üreteceğiz." sözlerini söyledi.

Albayrak, "Verilen mesajların doğru okunması lazım. Tüm paydaşların mutabakatıyla bir süreç işleyecek. Daha ortada bir şey yok. Kıdem tazminatı çok sorunlu bir alan. İşçi, işveren, sendika mutsuz. Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak. Sabırlı olalım. Tüm paydaşlarla adım atılacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin teknik resesyondan çıktığını gösteren ilk çeyrek verilerine dikkat çeken Bakan Albayrak, enflasyonun yıl sonundaki yüzde 15,9'luk hedefin altında kalacağını yinelerken, Türkiye ekonomisinin son 6 aylık performansının takdir gördüğünü ve zor dönemin minimum hasarla atlatıldığını savundu.

Bakan Albayrak, "Seçimsiz dönemin avantaj olduğunu dile getiren çok oldu. İstanbul seçimleri tekrarlansa bile yatırım konusunda bir fark yaratmaz." şeklinde konuşurken, piyasanın seçimle ilgili gelişmeleri zaten satın aldığını söyledi.

Albayrak ayrıca "IMF toplantılarında kota reformunu ele aldık. ABD'li yetkililerle çeliğe ek vergi ve Halk Bankası konusunu ele aldık. Ekonomide en zor dönemi minimum zararla atlattık." dedi.