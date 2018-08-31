Albayrak'ın toplantıda yaptığı konuşmanın satırbaşları şöyle:

Ekonomimize yapılan saldırılar karşısında 'sonunda kazanacağız' dedik. Bugün dünyaya çok güçlü bir birliktelik fotoğrafı sunuyoruz.

Karşı karşıya kaldığımız bu sınamadan çok daha güçlü çıkabilmek için Türkiye olarak kenetliyoruz. Türkiye'yi çok daha güçlü bir ekonomiye kavuşturacağız.

Atmamız gereken adımları çok ama çok iyi biliyoruz. Çok daha güçlü bir ekonomiye kavuşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Hiç olmadığı kadar güçlü bir mali disiplin süreciyle ilgili adımları atmaya başladık. Kamuda başlattığımız tasarruf sürecini daha etkin şekilde sürdüreceğiz çok ama çok kararlı bir irade var bugün Türkiye'de.

Ekonomik dengelenme, sürdürülebilir ve sağlık büyüme ve daha adaletli paylaşım üzerine başlattığımız değişimi önümüzdeki dönemde göreceğiz. Mali disiplin süreciyle ilgili adımları attık.

KREDİ KURULUŞLARI ART NİYETLE BANKALARI HEDEF ALDI

Enflasyonla mücadeleyi önceleyeceğimizi ifade ettik. Cari açığı düşürme, ihracatı artırma hedeflerine kanalize olacağız. Alacağımız kararları orta vadeli programda göreceksiniz.

Sürekli teyakkuzda olmamız gereken bir süreçteyiz. 7/24 sahadayız. Dün Türkiye'de resmi tatildi... Piyasalar kapalı mı? Londra uyumuyor... E o zaman biz de uyumuyoruz.

Ekonomimizde dalgalanmalar olmaması için güçlü refleksler geliştirmek zorundayız. Özellikle banka ve reel sektörü kurdaki dalgalanmalardan zarar görmemesi için adımlar attık. Daha hızlı adımlar atmaktan çekinmiyoruz.

Bankalarımız çok sağlam ve güçlü bir şekilde yollarına emin adımlarla devam ediyor. Kredi kuruluşları art niyetle bankaları hedef aldı.

Reel sektörümüzü de sonuna kadar desteklediğimizi her yerde ifade ettik. Güçlü refleksler geliştirmek ve planları hayata geçirmek zorundayız.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın de mesajlarını ilettiği konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

Serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacaktır. Bu işin doğasında var. Ama ülkemiz en iyisini yapacaktır. Biz büyümeye istikrara devam edeceğiz. KOBİ Destek Kredisi mekanizması, TOBB Başkanlığında destek sağlamıştır.

TOBB'un kaynakları en doğru adrese yönelmiştir. Yani KOBİ'lere... Son zamanlarda finansal dalgalanmaları fırsat gören stokçuluk yapıldığı dikkati çekmektedir. Piyasanın bozulmasını önleyici tedbirler almaya devam ediyoruz.

Demir çelik ihracatımız da 1 milyar dolar. İlk hedef 2.5 ve sonra 10 milyar dolar inşallah. Bugün KOBİ'lerimiz dünyaya açılıyor. KOBİ'lerimiz kendi kendine yeterli bir Türkiye için çalışmalarına devam ediyor. Her yerde başarılı Türk girişimcisi görüyoruz. Bugün olduğu gibi ekonomimize destek oluyorlar.

Piyasaları takip ediyoruz. Dayanışma ruhunu yakalamış Türkiye, önümüzdeki dönemde de Avrupa'nın en büyük ekonomisi olmaya devam edecektir.

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