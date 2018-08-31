TCMB'tarafından yapılan açıklamaya göre, TL uzlaşmalı vadeli Döviz satım işlemleri, VİOP piyasasında da yapılabilecek.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, Bankamız bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) nezdinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da (VİOP) işlem gerçekleştirilebilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadesi kullanıldı.

— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) August 31, 2018

Borsa İstanbul AŞ bünyesinde geçtiğimiz günlerde de swap pazarı kurulması kararı alınmıştı. Yapılan açıklamada, "çoğunlukla tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin, ülkemizde organize bir piyasa güvencesinde de yapılabilmesinin önü açılmış olacaktır." denilmişti.

VİOP Nedir?

VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) ekonomik veya finansal göstergeler ile sermaye piyasası araçları üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçların elektronik ortamda alınıp satılabileceği Borsa İstanbul nezdinde kurulu bir piyasadır.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) Hisse Senetlerine, Hisse Senedi Endekslerine, Dövize, Emtiaya, Tahvile ve Bonoya dayalı olarak oluşturulan yüzlerce türev sözleşmeleri işlem görmektedir.

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