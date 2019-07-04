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Bakan tarih verdi: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ile ilgili tarih verdi. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları - 2019 ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen adaylarının merakla beklediği mülakat sonuçları cevabı haberimizin detayında...

sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları

Sözleşmeli öğretmen adaylarının merakla beklediği açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 20 bin sözleşmeli öğretmen adayının mülakatlarının gerçekleştiği belirtildi. 30 Haziran'da son bulan mülakat sınav sonucu için ise heyecanlı bekleyiş başladı... Konuyla ilgili MEB'ten açıklama geldi. İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'ten yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sınavı sonuçları 4 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının saat 14.00 gibi açıklanması bekleniyor.

MÜLAKAT SONUÇLARINA İTİRAZ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Bakanlığın internet sitesinden açıklanan "2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim"e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

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