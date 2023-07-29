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Vali Salih Ayhan, şu değerlendirmede bulundu: "Burası bizim göz bebeğimiz, Urfa'nın görünen yüzü. Herkesin ilk uğrak yeri. Böyle bir yeri korumak ayrıca bir ibadettir. Çünkü buranın manevi bir havası vardır. Selin de bu tahribatın da izini inşallah temizleyeceğiz.

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Hem bilimsel hem teknik hem de güçlü bir iradeyle bir hafta içerisinde gölümüzün eski haline kavuşacağını söyleyebilirim. Herhalde seldeki ilk halini gördüğünüz zaman şöyle metrelerce yükseldiğini, bütün camilerin su altında kaldığını biliyorsunuz.