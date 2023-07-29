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        Balıklıgöl'de selin izleri siliniyor

        Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl geçtiğimizmayıs ayında sel felaketine uğramıştı. Valilik tarafından başlatılan çalışmalarda Balıklıgöl'de dip temizliği yapıldı. Vali Salih Ayhan, Balıklıgöl'ün kısa sürede eski haline getirileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 17:50
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        Sel felaketinden etkilenen Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar tarafından dip temizliğine başlandı.

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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler ve 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl'e giren 3 dalgıç, suya atılmış malzemeleri filelerle dışarıya çıkarttı.

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        Sudan çıkarılan malzemeler arasında gözlük, oyuncak, cep telefonu, metal, plastik ve cam atıklar olması dikkati çekti.

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        Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, dalgıç polislerin Balıklıgöl'deki çalışmalarını inceleyerek, suyun dibindeki kirlilikle ilgili bilgi aldı.

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        Vali Ayhan, AA muhabirine, kentte etkili olan sel ve depremin izlerinin silinmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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        Selin bu dergah bölgesini, Balıklıgöl havzasını çok ciddi manada etkilediğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

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        "Selin izleri kısmen silindi ancak gölümüz o eski berrak, masmavi görüntüsüne henüz ulaşamadı. Tabii bunun sebebi zemindeki balçık ve kirlenme. Bunun için de arkadaşlarla emniyetimizin dalgıç birimiyle balık adamlarla zaman buldukça burayı temizleme konusunda karar aldık.

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        İnşallah şöyle bir hafta içinde zemindeki o balçık ve selin getirdiği bazı artıkları temizleyeceğiz. Burayı eski güzel hale büründüreceğiz."

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        Balıklıgöl'ün kent turizmi için çok önemli olduğunun altını çizen Ayhan, bölgeye gelenlerden suyun temiz kalması için daha duyarlı olmalarını istedi.

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        Vali Salih Ayhan, şu değerlendirmede bulundu:

        "Burası bizim göz bebeğimiz, Urfa'nın görünen yüzü. Herkesin ilk uğrak yeri. Böyle bir yeri korumak ayrıca bir ibadettir. Çünkü buranın manevi bir havası vardır. Selin de bu tahribatın da izini inşallah temizleyeceğiz.

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        Hem bilimsel hem teknik hem de güçlü bir iradeyle bir hafta içerisinde gölümüzün eski haline kavuşacağını söyleyebilirim. Herhalde seldeki ilk halini gördüğünüz zaman şöyle metrelerce yükseldiğini, bütün camilerin su altında kaldığını biliyorsunuz.

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        Şu anki halimize şükür aradan zaman geçti. Zamanla da bu tahribatı sildik. İnşallah Balıklıgöl'ümüzün dibindeki kirliği de çamuru da temizlemiş olacağız."

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        #şanlıurfa haber
        #son dakika
        #balıklıgöl
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