Haliç'teki çete hesaplaşması yurt dışında son buldu! İstanbul'da ocak ayında Haliç köprüsü üzerinde içinde 3 kişinin bulunduğu seyir halindeki araca silahlı saldırı düzenlenmiş, araçta bulundan Cumali Aslan hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. İddialara göre saldırının hedefinde ise kırmızı bültenle aranan ve İtalya'da yakalanan çete lideri Barış Boyun ile husumetli olan Halil Ay vardı. O saldırıdan kurtulan Halil Ay, Fransa'da bir çiftlik evinde düzenlenen saldırıda öldürüldü. Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberi..

Fransız haber kaynakları 6 Ağustos Pazar günü Chatonnay bölgesinde bir çiftlik evinde 2 kişinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan ilk incelemede ölenlerin Türk uyruklu olduğu belirlendi. Saldırı sırasında banyoda bulunan 27 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. İfadesinde, olay sırasında banyoda olduğunu, dışarı çıktığında iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştığını ve hayatını kaybedenlerin Türkiye’de bir çete tarafından öldürülmek üzere arandığını söyledi. Evdeki incelemelerde olay yerinde 12 boş kovan bulundu.

REKLAM Soruşturma kapsamında hayatını kaybedenlerin sahte kimliklerle Fransa'ya giriş yaptığı ve kaldıkları evi internet üzerinden kiraladıkları belirlendi. Evi kiralayan kişinin de ifadesi alındı. YAKINLARI ÖLDÜĞÜNÜ SOSYAL MEDYADA DUYURDU Haliç’teki saldırının hedefinde olan Halil Ay’ın yakınları ise sosyal medya paylaşımlarında Ay’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Olay sonrası, Lyon savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklandı. Bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.