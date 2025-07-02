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        Haberler Gündem Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası: 2 kişi aranıyor

        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası: 2 kişi aranıyor

        Bayburt-Erzurum sınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu M20 J tipi uçak kaza kırıma uğradı. 2 kişiye ulaşmak için ekipler bölgeye sevk edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.07.2025 - 19:43 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:59
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        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
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        Bayburt-Erzurum sınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu M20 j tipi uçak kaza kırıma uğradı. 2 kişiye ulaşmak için ekipler bölgeye sevk edildi.

        AA'nın haberine göre Bayburt-Erzurum kırsalı sınırlarında bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

        Edinilen bilgiye göre, Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bayburt ile sınırda olan Erzurum'un Pazaryolu ilçesi kırsalına, bir hava aracının düştüğü ihbarı geldi.

        Bilgi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi.

        Tek motorlu uçak olduğu değerlendirilen hava aracının, düştüğü noktanın tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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