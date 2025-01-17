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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş SON DAKİKA | Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer İstanbul'a geldi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer İstanbul'a geldi

        Son dakika haberi... Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Norveçli teknik adam, siyah-beyazlılarla resmi sözleşme imzalamak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:05
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        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
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        Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Norveçli teknik adamla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:

        “Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır.”

        İSTANBUL'A GELDİ

        52 yaşındaki teknik direktör özel uçakla İstanbul'a geldi. Solskjaer'i taşıyan uçak saat 14.25 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

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        SAMSUNSPOR MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK

        Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın 18 Ocak Cumartesi günü (yarın) Samsunspor ile Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek.

        Norveçli çalıştırıcının, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında ise takımın başında yer alması bekleniyor.

        5'İNCİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK DENEYİMİ OLACAK

        Üç yıldır herhangi bir kulüpte görev yapmayan Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü oldu. Norveçli çalıştırıcı, kariyerinde Beşiktaş ile birlikte beşinci teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

        Beşiktaş, Süper Lig’de sezonun başında yaşanan inişli çıkışlı performansın ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırmıştı. Geçici olarak göreve gelen Serdar Topraktepe, ligde takımı istikrarlı bir çizgiye taşıdı. Ancak yönetim, uzun vadeli bir çözüm arayışına girerek Solskjaer ile görüşmelere başladı.

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