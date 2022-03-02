Son dakika haberleri... Haftalardır merakla takip edilen Bilim Kurulu Toplantısı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şubat ayının ilk kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan maske zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınacağını ancak bu kararların Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklanacağını söylemişti. İşte Bilim Kurulu Toplantısı kararları...

BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI (2 MART 2022)

TEDBİRLERE ERKENDEN BAŞVURDUK'

Covid-19 salgının ciddiyetini ilk kavrayan ülkelerden biri olmuştur. Koronavirüs Bilim Kurulumuz, bugün olduğu gibi gelişmeleri mercek altında tuttu ve öneriler geliştirdi. Tedbirleri ele alan salgınla mücadele edeceğimizi tanımlayan tedavi rehberlerini hazırladı.

DSÖ küresel bir salgınla karşı karşıya olunduğunu henüz ilan etmeden her türlü tedbiri planlayan bu kuruldur. Bilim Kurulunun bütün üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Salgın sürecinde gerekli tedbirlere erken başvurduk.

'EŞSİZ BİR MÜCADELE VERDİK'

Bu açıdan bakıldığında salgın hastalığın vaka sayılarına kıyasla en az etkilediği ülkeler arasındayız. Şu anda salgının toplumsal hayatımızı eskisine oranla çok daha az etkilediğini vurgulamak isterim. Teşekkür borçlu olduğumuz, varlıkları ile iftihar ettiğimiz çok insan var. Hekim, hemşire, sağlık çalışanları, kolluk kuvvetleri, ilgili bakanlıkların personeline şükranlarımı sunuyorum. En büyük teşekkürü ise aziz milletimiz hak ediyor.

Birlikte eşsiz bir mücadele verdik. Bir süredir sizlere Covid dediğimiz hastalığın gündemde kalma vasfını kaybetmekte olduğunu söylüyorum. Bu sonuca dünyanın pek çok ülkesinde de varıldığını alınan kararlar nedeniyle biliyoruz.

Ülkemizde de bazı kısıtlamalar kalkmıştı. Salgının biteceğine dair somut işaretler gördüğümüzde şartları normalleştirecek adımları attık. Karantina, izolasyon süreleri, tarama testleri, temaslılık süreleri konularında değişikliğe gittik.