Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof Yaman Akdeniz, Hukukçu Kerem Altıparmakla birlikte, Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) Instagram kararının iptali için dava açtı.

Yaman Akdeniz X hesabından yaptığı açıklamada, "Kerem Altıparmak ile birlikte BTK'nın Instagram kararının iptali için Ankara 13. İdare Mahkemesinde, Anayasaya aykırılık iddiasıyla iptal davası açtık. Dosyanın itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine gönderilmesini talep ettik. Her zaman olduğu gibi takipteyiz" dedi.

Prof. Akdeniz, "Dava dilekçesinde, Instagram’a erişim engelinin ifade özgürlüğünü ciddi şekilde ihlal ettiği ve kullanıcılar üzerinde telafisi imkansız zararlar doğuracağı belirtilmiştir. İvedilikle, davalı idarenin görüşü alınmadan yürütmenin durudurlması kararı verilmesi talep edilmiştir. Daha da önemlisi, kararın dayanağı olan 5651 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 4. fıkrasının Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talep edilmiştir. Kullanıcı sıfatı ile yaptığımız başvuruda sadece ifade özgürlüğümüzün değil, aynı zamanda BTK kararının kamuoyu ile paylaşılmamasıyla birlikte Anayasanın 40. Maddesinde güvence altına alınan yetkili makama başvuru hakkının da ihlal edildiğini iddia ettik. YM tarafından platformlarla ilgili tüm kararlarında, idari & yargısal makamlarca İnternet sitelerine erişimin engellenmesi şeklindeki kısıtlamanın zorlayıcı bir nedene dayandığının ilgili & yeterli bir gerekçe ile gösterilmediği sonucuna varıldığı da belirtilmiştir. AYM'nin de belirttiği üzere 'İnternet konusunda yapılacak düzenleme ve uygulamalarda devletin ve idari makamların çok hassas davranmaları gerektiği açıktır.' Bu bağlamda, BTK’nın talepleri Instagram tarafından yerine getirilirken ve katalog suçlar bakımından hukuka aykırı davranılmazken, Instagram’a uygulanan topyekun erişim engelleme uygulaması keyfi, ölçüsüz ve hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.