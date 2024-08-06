Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Ciddi bir aşama kaydettik. Zannediyorum çok uzamadan hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar.

Instagram gerekli kurallara uyduğunda açılacak. "Taleplerinizi karşıladık" dedikleri an erişimi sağlayacağız. Yasakçı yaklaşım içinde değiliz.

Hamas lideri Haniye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edilmiyor. Eğer bir engelleme, sansür varsa bu Instagram'ın yaptığıdır.