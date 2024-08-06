Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.091,98 %2,01
        DOLAR 33,5618 %0,59
        EURO 36,6558 %0,25
        GRAM ALTIN 2.607,54 %0,89
        FAİZ 42,31 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,20 %-0,18
        BITCOIN 55.146,00 %1,38
        GBP/TRY 42,6675 %-0,05
        EUR/USD 1,0909 %-0,39
        BRENT 76,61 %0,41
        ÇEYREK ALTIN 4.263,10 %0,88
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram yasağına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu açıklamasında "Taleplerinizi karşıladık" dedikleri an erişimi sağlayacağız. Yasakçı anlaşım içinde değiliz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 13:15 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

        Ciddi bir aşama kaydettik. Zannediyorum çok uzamadan hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar.

        Instagram gerekli kurallara uyduğunda açılacak. "Taleplerinizi karşıladık" dedikleri an erişimi sağlayacağız. Yasakçı yaklaşım içinde değiliz.

        Hamas lideri Haniye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edilmiyor. Eğer bir engelleme, sansür varsa bu Instagram'ın yaptığıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Kan grubumuz zamanla değişebilir mi?
        Kan grubumuz zamanla değişebilir mi?
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi