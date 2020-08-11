İHA

Almanya’da yaşayan F.D., edinilen bilgiye göre internet üzerinden irtibata geçtiği kendisini medyum olarak tanıtan ve manevi rahatsızlıkları tedavi ettiğini iddia eden B.T.’ye kendisinde büyü olduğunu belirterek büyü bozma karşılığı 35 bin euro para verdi. F.D., rahatsızlıklarının geçmemesi üzerine dolandırıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu.

OFİSİNE BASKIN DÜZENLENDİ

İHA'da yer alan habere göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda B.T.’nin Kocasinan ilçesinde ofis açtığını tespit etti.

MUSKALARIYLA GÖZALTINA ALINDI

B.T. ofisine düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken ikamet ve ofisinde yapılan aramalarda muska tabir edilen el yazması kağıtlar, makbuzlar, kaşe ve kartvizitlere ele geçirildi. Gözaltındaki B.T., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.