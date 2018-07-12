Cumhuriyet Halk Partisi'nin ( CHP) 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi destekleyen parti içi muhalefette, "olağanüstü kurultay" hareketliliği yaşanıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "onursal başkanlık" önerisi getiren İnce'nin, "Ben imza toplamayacağım ama 'hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir bu işi" sözlerinin ardından partide yeniden "kurultay" seslerinin yükselmesine neden oldu.
Genel merkezin "gündemimizde olağanüstü kurultay yok" açıklamaları üzerine, çalışma başlatan parti içi muhalefet, kurultay için gerekli 634 civarındaki imzayı toplamayı amaçlıyor.
CHP'nin toplam bin 266 delegesini yakın markaja alan muhalefet cephesi, bir süredir delegelerden kurultay talebine destek vereceklerine dair "taahhütname" alıyor.
Şimdiye kadar, aralarında İzmir, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Kilis, Batman ve Afyonkarahisar'ın da bulunduğu bazı illerden delegeler, "değişimi destekledikleri" yönünde açıklama yaptı.
Sürecin, gelecek günlerde, "noter tasdikli imza" aşamasına geçmesi bekleniyor.
PARTİ YÖNETİMİNE GÖRE YETERLİ İMZA "ZOR"
Muhalefet cephesinin, resmen harekete geçmek için Ankara'daki ofisinde çalışmalarını sürdüren İnce'nin talimatını beklediği ifade ediliyor.
İnce'nin yakın ekibi, olağanüstü kurultay talebine delegelerin büyük bir çoğunluğunun destek verdiğini, gerekli imzaların kısa sürede toplanacağını ileri sürüyor.
Parti yönetimi ise İnce'nin kurultay için yeterli sayıya ulaşmasına zor gözüyle bakıyor ve 24 Haziran seçimini "başarısızlık" olarak görmeyerek "yerel seçimlere kısa bir süre kala yapılan parti içi tartışmaların yersiz olduğu" görüşünü savunuyor.
"DEĞİŞİM" MESAJI VERMEYE DEVAM EDECEK
Seçim süresince miting yapamadığı iller başta olmak üzere 81 ile gideceğini açıklayan Muharrem İnce, yurt genelinde ziyaretlere hazırlanıyor.
İlk ziyaretini Erzurum'a yapan İnce, CHP İl Başkanlığınca Erzurum'daki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda partililerle bir araya gelmişti.
CHP örgütlerine "değişim" mesajları veren İnce'nin, bir takvim doğrultusunda şehir ziyaretlerini sürdüreceği, bu konuda gerekli planlamaların yapıldığı belirtildi.
İSTİFALAR GELDİ
Öte yandan, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından parti örgütlerinde istifalar yaşandı.
Bu süreçte, CHP Bornova İlçe Başkanı Asım Güven ve 10 ilçe yönetim kurulu üyesi, Marmaris İlçe Başkanlığı yönetiminden 9 üye ve Erzurum İl Başkanlığı Yönetim Kurulunda görevli 10 kişi istifasını sunmuştu.
Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ali Arif Özzeybek de "Siyaset çözüm üretmek için vardır ve üretemediğinde halkın önünden çekilmek siyasi ahlak gereğidir. İnandırıcılık krizi, en son 24 Haziran seçimlerinde açıkça ortaya çıktığı üzere sayısız seçim yenilgisini de beraberinde getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu, bu kötü gidişi durduracak hiçbir ciddi tedbir almadı." ifadelerini kullanarak istifa dilekçesini genel merkeze iletmişti.
İMZALARIN 15 GÜN İÇİNDE TAMAMLANMASI GEREKİYOR
CHP Tüzüğü'ne göre, olağanüstü kurultay için Mart 2018'de yapılan 19. Olağanüstü Kurultay'daki delege sayısı göz önüne alındığında, 260 delegenin noter onaylı imzası gerekiyor ancak bu kurultayın seçimli olmasını sağlamıyor.
Partiyi seçimli olağanüstü kurultaya götürmek için İnce ve ekibinin son kurultay dikkate alındığında 634 civarında imzaya ihtiyacı bulunuyor.
İmza toplama sürecinin, 15 gün içinde tamamlanarak Genel Merkeze iletilmesi kurultayın toplanması için yeterli oluyor.
İmzaların toplanması durumunda Kılıçdaroğlu'nun partiyi en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürmesi gerekiyor.
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