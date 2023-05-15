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CHP'li Öztrak: İkinci turda mutlaka kazanacağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını belirterek, "İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız" dedi.

Son dakika: CHP'li Öztrak: İkinci turda mutlaka kazanacağız
DHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletimizin iradesi her şeyin üstündedir. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlardan güvenoyu alamadığını belirterek, "Şu an itibarıyla, sandıkların tamamına yakını sayılmış, yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandık henüz sayılmamıştır. Bunlar da sonucu değiştirmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlanacağı artık kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kalmıştır" dedi.

Dün sandığa gidip oy veren herkese teşekkür eden Öztrak, "Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması demokrasimiz adına sevindiricidir. Ayrıca, sabaha kadar uyumadan sandıkları bekleyen ıslak imzalı tutanakları alan, sandık kurulu üyelerimiz, okul bilişim sorumlularımız, müşahitlerimiz, avukatlarımız ve tüm gönüllülerin çabaları her türlü takdirin üzerindedir. Dün akşam sabaha kadar gösterdikleri büyük fedakarlığı 28 Mayıs'ta da göstereceklerinden ve milletimizin tek bir oyunun bile heba olmamasını sağlayacaklarından eminiz" ifadelerini kullandı.

Öztrak, önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye'ye hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "Milletimizin iradesi her şeyin üstündedir. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Millet İttifakı, ipi önde göğüsleyecek. Biz kazanacağız. Kazanan demokrasi olacak, kazanan Türkiye olacak" diye konuştu.

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