CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor. Özel'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

"12 evladımızın şehit olması milletimizin yüreğini yaktı. Çok sayıda soru var. Bir ihmal, hatalar zinciri olduğu değerlendiriliyor. Defin işlemleri tamamlandıktan sonra konuyu Meclis'e getireceğiz. Konunun uzmanları, meselenin Meclis eliyle araştırmaya değer olduğunu, bunu ancak Meclis'in üzerine gidilirse cevaplar alınabileceğini söylüyorlar. Bütün partilerden destek bekliyoruz. Türk milleti bu konudan kaçmaz.

KARTALKAYA DAVASI

Bugün CHP milletvekillerinin bir kısmı Kartalkaya davasını izliyor. 36'sı çocuk ve bebek, 78 canımızı kaybetmiştik. Kültür Bakanlığı denetlemeye yetkili tek kurum. Onlar sorumlu. O raporu paylaştık, 'rapor korsan' dediler. Bir korsanlık faaliyeti varsa, 3 gün görevlendirme kağıdı elimizde olan, bilirkişilerin yazdığı rapor meşrudur. Ona korsan diyen Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin yaptığı iş adalete korsanlıktır, adaleti çalmışlardır. Hiçbir kurum, kişi yargılanmaktan muaf olamaz ama adil ve hızlı yargılanmanın takipçisi olacağız. Dava boyunca milletvekillerimiz orada olacak.