Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi Türkiye ile Türk milletiyle

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi Türkiye ile Türk milletiyle
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi Türkiye ile Türk milletiyle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da "Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var. Bu mekanizma hassasiyetleri umursamıyor. Ne diyordu bay bay Kemal 'Tıpış tıpış oy vereceksin' diyerek bu nobranlık ifade ediliyor. Bunların derdi Türkiye'yi siyasetiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomasisiyle yarım asır kendine gelemeyecek bir çukura itmektir" dedi. Erdoğan, "Kimsenin meşrebini, dinini sormadık. Ne diyor bay bay Kemal 'Ben Alevi'yim'. Biz sana sormadık ki... Bu ülkeyi Alevi-Sünni diye ayrıma tutanlara lanet olsun" diye konuştu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi Türkiye ile Türk milletiyle
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Antalya'yı turizmiyle, ticaretiyle, tarımıyla güçlendirmek için çalıştık. Antalya da attığımız her adımda yanımızda yer aldı. Türkiye Yüzyılı inşası için hazırlandığımız şu dönemde Antalya'nın desteğine talip olmak için sizlerle bir aradayız. Bu şehir ayrımcılığın hiçbir çeşidine itibar etmez.

Sermayesini ve alınterini akıtarak burada yeni bir hayata başlamak isteyen herkesi kucaklar. Mesele ülkesinin bütünlüğü, evladının geleceği olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmaz.

Ülkemizi bugüne kadar nasıl sizlerle büyüttüysek, zenginleştirdiysek Türkiye Yüzyılı'nı da beraber inşa edeceğiz. Türkiye'yi daha ileri taşımak için ter döküyoruz.

"KARŞIMIZDA BİR MEKANİZMA VAR"

Birileri ülkenin birikimlerini önce 6'lı olarak başlayan masada paylaşmaya niyetlendi sonra ortaklardan biri yerinden kalkıp otururken, masanın altındaki HDP de yerini aldı. 2 büyükşehir belediye başkanını da dahil edip ortak sayını 9'a çıkardılar. Ülkenin ve milletin yeminli düşmanları PKK ve FETÖ de seslerini yükseltti. Oldu mu size 11 ortak. Daha DHKP-C'sini, tefecileri, simsarları, istihbarat aygıtlarını saymıyorum.

Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var. Bu mekanizma hassasiyetleri umursamıyor. Ne diyordu bay bay Kemal 'Tıpış tıpış oy vereceksin' diyerek bu nobranlık ifade ediliyor. Bunların derdi Türkiye'yi siyasetiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomasisiyle yarım asır kendine gelemeyecek bir çukura itmektir.

KILIÇDAROĞLU'NA: GERÇEK SİYASETÇİYSEN ÇIKAR AÇIKLARSIN

Her şeyiyle terörist Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Şimdi bu Selo cezaevinde. Ne diyorlar, 'Selo'yu çıkaracağız'. Ondan sonra da Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş. Buradan şu anlaşılıyor; bay bay Kemal demek ki parlamentoda yaptığı görüşme buydu. Açıklayabildi mi, açıklayamaz. Çünkü her şey fırıldak. Düzgün bir şey yok. Eğer gerçek siyasetçiysen çıkar, açıklarsın. Hayatı yalan, hep fırıldaklarla dolaşıyor.

Kılıçdaroğlu üzerinden ülkemize dayatılan bu filmlerle ilk defa karşılaşmıyoruz. Bu filmi defalarca seyrettik. Tek parti döneminde insanımızın hak ve özgürlükleri çiğnenirken, sanayi kuruluşlarımızın kapısına kilit vurulurken seyrettik. Darbe ve muhtıralarla seyrettik. Koalisyon hükümetleri döneminde güven ve istikrarı kaybederken izledik. İdeolojik kavgalarda köken ve mezhep kışkırtmalarında seyrettik. Biz defalarca seyrettiğimiz bu filmin senaristlerini de oyuncularını da finalini de çok iyi biliriz.

"SENİN YOL ARKADAŞIN KANDİL"

Ülkeyi bir avuç sapkın ideoloji mensubunun evlatlarımızın varlığına göz diken ihtiraslarına teslim etmek istiyorlar. Ülkeyi köken ve mezhep ayrımını derinleştirerek kardeşi kardeşe düşman etmek istiyorlar. Ülkeyi terör örgütlerinin cirit alanına çevirmek istiyorlar. Bunların derdi Türkiye ile Türk milletiyle.

Kandil'den ne diyordu birisi, bunların bayrağı, ezanı, dini var mı? Ne diyor, 'Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'na' diyor. Şimdi dini olmayan, diyaneti olmayan, bayrağı olmayan, ezanı olmayan kimler destekliyor bay bay Kemal'i, bu teröristler. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim kim olduğunu. Senin arkadaşın Kandil ve onlarla bu yoldasın. 14 Mayıs'ta bu aziz millet sana sandıkları mezar edecek.

Bu terör örgütünün parlamentodaki uzantıları AK Parti'yi kabul edebilirler mi? Kandil ne diyor, 'Bunları destekleyemeyiz, biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz.' Onların bay bay Kemal'i desteklemeleri bizim doğru yolda olduğumuzun ifadesidir.

Türkiye'yi bugünkü seviyesine getirmeseydik bize kimse ilişmezdi. Ne terör örgütü ne darbeciler, ne ekonomik tuzaklar ne küresel kampanyaların muhatabı olurduk. Biz teslim olmayı değil, mücadeleyi seçtiğimiz için hedefteyiz.

"BU ZATI CİDDİYE ALMIYORUZ"

Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere, destek istediklerine, desteğine bakın. Tipik eski Türkiye politikacısıyla karşı karşıyayız. Ağzından çıkanı kulağı duymaz. Vaat diye söyledikleri yapılmış işlerdir. Söylediklerinin ucunun nereye gideceğini kendisi de bilmez. Herkesi tasfiye edeceğini söylüyor. HDP ve PKK ne diyorsa kendisi de onu söylüyor. FETÖ ve gizli tetikçiler ne diyorsa Kılıçdaroğlu onu söylüyor. ABD ve AB'de kulağına ne üfleniyorsa onu söylüyor.

Bu zatın kendisini ciddiye almıyoruz. Masanın etrafında oturanlara ve çevresinde dönenlere bakınca her şey ayan beyan ortaya çıkıyor. Hangi insan kendi ülkesine, devletine, milletine bu kadar büyük kin duyabilir? Bay bay Kemal ABD'de bir benzin istasyonunda bir restorana giriyor, neler çevirdiği belli değil. Pennsylvania'nın uzantılarıyla sohbeti koyulaştırıyor. Hangi insan memleketine böyle bir nefret besleyebilir?

"BAY BAY KEMAL'İN ADAMI BODRUM'DA"

Tam 15 seçimdir biz önce Allah'ımıza sonra milletimize güvenerek girdiğimiz mücadeleden boynu bükük ayrılmadık. Bu bay bay Kemal'in referansı var mı? 10 tane büyükşehir belediye başkanı var, onlara bakın. Şu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Antalya'ya ne kazandırdı? Bunların derdi başka; İstanbul'u sel alır götürür bay bay Kemal'in adamı Bodrum'da. Bodrum'dan çıkmazlar. Diğerleri de öyle.

Kimsenin meşrebini, dinini sormadık. Ne diyor bay bay Kemal 'Ben Alevi'yim'. Biz sana sormadık ki... Bu ülkeyi Alevi-Sünni diye ayrıma tutanlara lanet olsun. Asırlık ihmalleri telafi ederek ülkemizi büyütmenin çaresine baktık. Hiçbir kimse inkar edemez ki bu ülke için samimiyetle çalıştık.

"TOKİ'Yİ KAPATACAKMIŞ"

Bay bay Kemal TOKİ'yi kapatacakmış. TOKİ benden önce çok daha fazla üretmiş. Ben gelmeden önce üretim sayısı 40 bindi, 1,3 milyon konutu biz yaptık. Bay bay Kemal, TOKİ'yi sana bu millet yedirtmez.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kargocu diye kapıyı açtırıp kurşun yağdırdı
GÜNDEM Kargocu diye kapıyı açtırıp kurşun yağdırdı
Sıcaklık farkı bir mevsim kadar büyük!
GÜNDEM Sıcaklık farkı bir mevsim kadar büyük!
YSK seçmen kaydı sorgulama e-Devlet ekranı TIKLA! Nerede oy kullanacağım? 14 Mayıs seçmen kaydı sorgulama
GÜNDEM YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı
DSİ işçi alımı kura tarihleri 2023: DSİ işçi alımı başvuru sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM DSİ işçi alımı kuraları için geri sayım!
Çöken yol onarımında faciadan dönüldü!
GÜNDEM Çöken yol onarımında faciadan dönüldü!
Son dakika haberler: Akşener Afyonkarahisar'da açıklamalarda bulundu
GÜNDEM İYİ Parti lideri Akşener: Teröristsem beni ...
Son dakika haberler: Annesi ve kız kardeşinin cenaze namazını kıldırdı! Büyük acı!
GÜNDEM Annesi ve kız kardeşinin cenaze namazını kıldırdı! ...
Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık! 2023 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı ...
İstanbul'da çalınan kamyonetler Gebze'de bulundu - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM İstanbul'da çalınan kamyonetler Gebze'de bulundu
Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2022-2023 yaz tatili kaç gün olacak?
GÜNDEM Okullar ne zaman kapanacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.