Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden gelen öğretmenlere hitap etti. Konuşmasında terör şehitleri olan Arzu Özsoy ve Ayşegül Alkan'a değinen Erdoğan, "Öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Uzman öğretmenlik sınavına da değinen Erdoğan, "Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı. Başöğretmenlik sınavında da 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı" ifadelerini kullandı 

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden gelen öğretmenlere hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle; "Vatanımızın dört bir köşesinden gelen siz öğretmenlerimizle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tüm öğretmenlere hayırlı olmasını diliyorum.

ARZU VE AYŞEGÜL ÖĞRETMEN MESAJI

Teröre şehit verdiğimiz İstiklal Caddesi'nde Arzu Özsoy ve Karkamış'ta Ayşegül Alkan öğretmenlerimiz için de başsağlığı diliyorum.

Öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz

Öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz.

"BİZİM VARLIK SEBEBİMİZ ÖĞRETMENLERİMİZDİR"

Bizim varlık sebebimiz öğretmenlerimizdir. Biz öğretmenlerimizle bugünlere geldik. Eğer Cumhurbaşkanı olduysak öğretmenlerimizin sayesinde oldu.

Silahlı Kuvvetleri, Irak´ın ve Suriye´nin kuzeyine düzenledikleri hava harekatları saldırıların planlandığı ve gerçekleştirildiği terör yuvalarını darmadağın ediyorlar. Şu anda Parlamentomuzda bundan rahatsız olan ne idüğü belirsiz birileri var.

Bundan rahatsızlar, neden rahatsızlar Milli İstihbarat, Silahlı Kuvvetler, polis teşkilatı neden kalkıp da bu insanlarla uğraşıyorlarmış . Nerede bir terörist varsa bu milletin güvenlik teşkilatı orada olacak. Bunu bugün söylemiyoruz, Gabar´da da olacağız, Cudi´de de olacağız, Tendürek´te de olacağız.

"EVLATLARIMIZI TERÖR TEHDİDİ OLMADAN YAŞATMAYA KARARLIYIZ"

Sınırlarımız içinde ve dışında bu mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Evlatlarımızı terör tehdidi olmadan yaşatmaya kararlıyız.

Öğretmenler bilgisi ile beraber, tecrübesi ile beraber bizlere örnek oluyor. Öğretmen olmak bir cana dokunmaktır.

Öğretmenlerimiz eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşı olmakla birlikte karakterlerimizin de mimarıdır. Son 20 yıldır öğretmelerimizin görevlerini gönül huzuruyla yapabilmeleri için pek çok adım attık.

"EĞİTİMİ DAİMA İLK SIRAYA YERLEŞTİRDİK"

Her seviyede çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Derslik sayısını 2'ye katlayıp kalabalık sınıf sorununu çözdük. 120 kişilik sınıflarımız vardı. Bizim çektiğimiz çileyi bu nesil çekmesin diye düzenlemeler yaptık.

Eğitimi daima ilk sıraya yerleştirdik. Türkiye büyüdükçe şartları ve imkanları çoğaldıkça öğretmenlere yansıtmayı görev bildik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bütçede aslan payını eğitime ayırdık.

Biz günü kurtarmaya değil, geleceği inşa etmeye, geleceğe yön vermeye odaklandık. Eğitime ilişkin her reformu uzun istişareler neticesinde tasarladık ve uyguladık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu ortaya çıkardık.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI AÇIKLAMASI

Öte yandan uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı.

Başöğretmenlik sınavında da 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana'da dehşet | 3 çocuk annesi eşini öldürüp kaçtı, katil koca aranıyor!
GÜNDEM 3 çocuk annesiydi! Katil koca aranıyor!
ŞANLIURFA'DA DEHŞET | Cihan 12 yaşındaydı! Göğsünden vurulmuş halde bulundu! - Güncel haberler
GÜNDEM Cihan 12 yaşındaydı! Göğsünden vurulmuş halde ...
7 yılda 530 suç örgütü çökertildi
GÜNDEM 7 yılda 530 suç örgütü çökertildi
Deprem son dakika: Kandilli 5.9'luk Düzce depremini değerlendirdi! "Beklenen Marmara Depremini tetikler mi?" "Işık hüzmesi normal mi?" İşte cevaplar!
GÜNDEM Kandilli 5.9'luk Düzce depremini değerlendirdi! ...
Erdal Sakız cinayeti | Erdal Sakız cinayetinde son dakika gelişmesi: Sevgilisi, eşi ve oğlu... - Haberler
GÜNDEM Erdal Sakız cinayetinde sıcak gelişme!
Eylül Mizaoğlu'nun ölümünde son dakika gelişmesi! 6 yıl hapis... - Haberler
GÜNDEM Minik Eylül'ün ölümünde sıcak gelişme!
Deprem mi oldu 24 Kasım? Nerede deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi! Deprem sorgulama ekranı
GÜNDEM Deprem mi oldu, nerede?
Düzce depreminde dikkat çeken çatlaklar!
GÜNDEM Düzce depreminde dikkat çeken çatlaklar!
Regaip Kandili ne zaman? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Regaip Kandili hangi gün, ayın kaçında?
GÜNDEM Regaip Kandili ne zaman?
KPSS Ortaöğretim 2022 tercihleri baraj puanı kalktı mı, KPSS Ortaöğretim baraj puanı kaç? İşte merak edilen detaylar
GÜNDEM KPSS Ortaöğretim baraj puanı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.