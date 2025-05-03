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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 18:53 Güncelleme: 03.05.2025 - 19:11
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
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        TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e başsağlığı diledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder'in vefatından dolayı çok üzgün olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum"

        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        "VERİMLİ BİR GÖRÜŞME YAPMIŞTIK"

        Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Önder'i külliyemizde kabul etmiş, verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

        NE OLMUŞTU?

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        TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder yaşam savaşını kaybetti. 62 yaşındaki Önder, 15 Nisan Salı akşamı geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

        Önder’in tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

        “Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 03.05.2025 tarih ve saat 16:10 ’da hayatını kaybetmiştir.

        Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.”

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