Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yemin töreninin ardınan kabineyi açıklamıştı. Bunun üzerine Erdoğan yurt dışı ziyaretine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü ziyaretinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından karşılandı.

Daha sonra Atatürk Anıtı’na gitmek üzere havaalanından yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının çıkışında, ellerinde Türkiye, KKTC ve AK Parti bayrakları taşıyan yaklaşık bin kişiyi selamladı. Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa görüştü.

Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

"HER ZAMAN KIBRIS'IN YANINDA DURDUK VE DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Milletin teveccühüyle yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, "Her zaman Kıbrıs Türkünün yanında durduk ve durmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, KKTC'yi en büyük ihtiyacı olan suyla buluşturduklarını hatırlatarak, bu sayede hem KKTC'yi stratejik bakımdan üstün kılmaya hem de ekonomisine büyük katkı sağlanmasına yönelik çok önemli bir adım attıklarını söyledi.

"Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmak ilk hedefimizdir." ifadesini kullanan Erdoğan, bunun ortak anlayışla ortak akılla devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, Akıncı ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmede gündemdeki pek çok konuyu ele aldıklarını, Kıbrıs meselesinin çözüm sürecinde gelinen aşama hakkında durum değerlendirmesinde bulunduklarını, Başbakan Tufan Erhürman ve hükümeti ile de çalışma yemeğinde bir araya gelme fırsatı bulduklarını bildirdi.

"KIBRIS MİLLİ DAVAMIZDIR"

"Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz Türk tarafı olarak bu konuda son 50 senedir her türlü çabayı gösterdik ancak gayretlerimize rağmen adada kapsamlı çözümü hedefleyen süreçlerin sonuncusu tam bir yıl önce Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kalmasıyla ne yazık ki sona erdi. Bunun sebebi ise Kıbrıs Rum tarafının kendisini adanın tek sahibi olarak görmeye devam etmesi, Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde ortaklık kurmaya ve siyasi gücü paylaşmaya yanaşmaması idi. Aradan geçen bir yılda Rumların bu zihniyeti ne yazıkki hiçbir şekilde değişmedi. Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerle ortak bir gelecek tasavvur edemedikleri konusunda artık kimsenin şüphesi olmamalıdır. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine asla göz yummayacaktır, Kıbrıslı Türklerin bir Kıbrıs Rum devletinde azınlık haline getirilmesine de asla izin vermeyecektir."

"KIBRIS TÜRKÜNÜN YANINDA OLACAĞIZ"

Doğu Akdeniz'de istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını bildikleri bir çözüm konusunda çabalarını kararlılık ve iyi niyetle yapıcı katkılar sağlayarak sürdürmeye devam edeceklerine işaret eden Erdoğan, "Bu sürecin seyrinden bağımsız olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de her koşulda Kıbrıs Türkünün yanında olacağız. Özellikle Kıbrıs'ın tümüyle etrafındaki ekonomik, endüstriyel alanlar noktasında dünyanın bakışı değil, uluslararası hukukun gereği neyse bu hukukun gereğini de tüm katılımcıların yerinde adil olarak görmesi beklentimizdir. Aksi takdirde garantör bir ülke olarak bunun da gereğini uluslararası hukuk çerçevesinde nasıl bugüne kadar aradıysak aramaya yine devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Değerli basın mensubu arkadaşlarım, birliğiniz, beraberliğiniz, özellikle Kuzey Kıbrıs'ın geleceği noktasında çok önemli ve bu birliğinizle beraberliğinizle Kuzey Kıbrıs halkına vereceğiniz moral onların geleceğe bakışını da çok daha farklı bir şekilde güçlendirecektir." şeklinde konuşan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Akıncı başta olmak üzere tüm Kıbrıs Türküne misafirperverlikleri için şükranlarını sundu.

Erdoğan, ayrıca Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında vefat eden 24 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da Allah'tan şifa diledi.

Rum Yönetimi'nin Kıbrıslı Türklerin doğal kaynaklardaki haklarını görmezden geldiğini, paylaşım ve iş birliği ruhundan uzak bir tutumda ısrar ettiğini ifade eden Mustafa Akıncı, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Türkiye'nin de desteği ile Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçmemiz söz konusu değildir. Temennim, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanlışından bir an önce dönmesi ve ortak zenginlikle, ortak bir geleceğin kurulmasına fırsat yaratacak bir vizyon genişliğine kavuşmasıdır." şeklinde konuştu.

KKTC CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI

Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs'ta tarafların nabzını yoklaması için geçici misyonla Jane Holl Lute'u görevlendirdiğini anımsatarak, bu atamayı, sonuçsuz yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı olarak görmemek gerektiğini kaydetti.

"Kıbrıs Türk tarafı artık sonu gelmez bir müzakere sürecinin parçası olmayacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

"Sonuç odaklı olmayan, ucu açık görüşmelerle bir yere varılamadığı artık anlaşılmış olmalıdır. 23 Temmuz günü adamıza gelmesi beklenen BM yetkilisi ile yapıcı bir ruhla samimi düşüncelerimizi paylaşacağız. Sorunların temel nedenlerini açıklıkla izah edeceğiz. Bu adada eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yaşanacak, refahın paylaşılacağı adil bir çözüm için katkı yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha duyuracağız. Dilerim ki Rum tarafı da makul ve gerçekçi olmayan tavırlarından vazgeçer ve yetki ve zenginliğin adil bir biçimde paylaşılmasını sağlayacak bir çözüme katkıda bulunur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yapıcı desteğinin devam edeceğine inandığını dile getiren Mustafa Akıncı, Türkiye'de başlayan yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da iyi bir noktaya gelmesini de temenni etti.