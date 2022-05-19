Cumhurbaşkanı Erdoğan masa tenisinde raket tutuşunu anlattı 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle bir araya geldi.

Mersinli bir gencin "Masa tenisi oynuyorsunuz, ben de oynuyorum. Tenis raketini farklı tutuyorsunuz. Ben solak olduğum için avantaj sağlıyordum, siz de mi avantaj sağlıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Erdoğan şunları söyledi:

"Dünyada masa tenisinde çok farklı stiller var. Türkiye'nin klasik bir raket tutma tarzı vardır, dünyada da o tarz kullanılır. Raketin sap kısmından tutulur. Çinlilerin, Japonların tutuş stili benimki gibi, ben onları örnek alıyorum. Fena da değil, işe yarıyor. Yurttaki masa tenisinde Voleybol Milli Takımımızın koçuyla oynadık. 'Sen iyi oynuyorsun' dedi, 'Yok senin kadar değil' dedim, 'Yok yendin beni' dedi. Futbolda da plase, trivela vardır. Kendine özgü netice alışları var. Ben de raketle bu noktada işime yaradı, iyi de gidiyor. Bundan sonraki süreçte diğerini öğrenecek halim yok."