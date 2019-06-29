Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi sebebiyle Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, görüşmenin ana gündem maddeleri arasında; Suriye, ikili ilişkiler ve enerji konuları yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: S-400 MUTABAKATIMIZDA AKSAMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, sözlerine iki ülke arasında ciddi bir ivme yakalandığını ifade ederek başladı.

Erdoğan, "Özellikle de iş birliğimizin S400'ler sevkiyatıyla, bunu Duşanbe'de de görüşmüştük, mutabakata vardığımız gibi yol haritasının devamını şu anda izliyoruz. Füzenin ortak üretimi başta olmak üzere teknoloji transferini de içerecek şekilde ilerletilmesi bizim için de malum öncelik taşıyor. Şu anda öyle zannediyorum ki gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde de zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil." diye konuştu.

Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısını gelecek dönemde Türkiye'de gerçekleştireceklerini anımsatan Erdoğan, "Turizmde gerçekten Rusya, özellikle Rus vatandaşlarının Türkiye'ye olan muhabbeti her geçen gün daha da artıyor. Bu da tabii halkımız için de turizmdeki yöneticilerimiz için de ayrı bir güç kaynağımız." dedi.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii çok daha önemlisi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefini yakalayabilmemiz bizim için çok büyük önem arz ediyor. Ayrıca nükleer olmayan malzemelerin Türkiye piyasasından tedariki hususuna da önem atfediyoruz. 8. Üst düzeyli İstişari Konsey Toplantısında vardığımız mutabakatın neticesinde resmi pasaportlarla ilgili teknik çalışmaların başlatıldığını öğrendim. Bunun kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasını da bekliyoruz. Bununla birlikte vize muafiyetinin sağlanması konusunda henüz istediğimiz noktada değiliz. Bunu hızlandırırsak çok çok daha memnun olacağız." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

PUTİN: BÜYÜK ÇAPLI ENERJİ PROJELERİ DEVAM EDİYOR

Putin, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, iki ülke arasında karşılıklı büyük çaplı enerji projelerinin devam ettiğini söyledi.

Putin, 2018’de iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin yüzde 15 arttığını belirterek, "Her iki taraftan da yaklaşık 10 milyar dolar ciddi miktarda karşılıklı yatırımlar söz konusudur. Buna ilaveten 900 milyon avroluk bir ortak yatırım platformu üzerinde çalışmalar devam etmektedir." diye konuştu.

Rusya ile Türkiye arasındaki karşılıklı turizmin ciddi oranda arttığına işaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin, “Geçen sene 6 milyon Rus turist Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Bu da rekor bir seviyeydi. Bizim turistler Türkiye’de oldukça fazla para harcamaktadır. Türk tarafının bundan geliri toplamda yaklaşık 5 milyar dolar olmuştur. Karşılıklı Rus-Türk Kültür ve Turizm Yılı devam etmektedir. Bu yılın yeni başarılara vesile olmasını diliyoruz. Bir kez daha sizi gördüğüme çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum.” ifadesini kulandı.

ERDOĞAN, MERKEL'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 25 dakika sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEMASLARI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi’nin ilk gününde katıldığı oturumların ardından ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan bu doğrultuda, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya gelmiş, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i ayrı ayrı kabul etmişti.

Erdoğan, zirvenin son gününde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İngiltere Başbakanı Theresa May ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i ayrı ayrı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyecek.

OSAKA'DAKİ ZİRVENİN İKİNCİ GÜNÜ

Japonya'nın Osaka kentinde devan eden G20 Zirvesi’ne katılan 37 devlet ve hükümet başkanı, Osaka'daki G20 zirvesinin ikinci günü...

Zirvenin ilk gününde liderler, " Dijital Ekonomi" temalı özel etkinliğe katılarak Japonya’nın bu yılki G20 başkanlığında hızla gelişen dijital ekonomi için yeni kuralları oluşturmak için sunduğu “Dijital Ekonomide Osaka Yolunu” tartıştı.

Daha sonra liderler, zirvenin “Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar” temalı ilk oturumuna katılarak, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun ticari sistemini geliştirmek için birlikte çalışmayı tartışarak, Çin ve ABD arasındaki ticari ihtilafların giderilmesi çağrısı yaptı.

Birçok lider, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki devam eden ticari gerginliklerin küresel ekonomi üzerinde oluşturduğu risklere vurgu yaptı.

Bugün de liderler kadının güçlendirilmesini, eşitsizliği, kapsayıcılığı, sürdürebilir kalkınma hedeflerini, küresel altyapı yatırımlarını, küresel sağlığı, iklim değişikliğini, çevre ve enerji sorunlarını masaya yatıracak ve yoğun ikili görüşmeler gerçekleştirecek.