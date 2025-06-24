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        Haberler Gündem Güvenlik DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına darbe! | SON DAKİKA HABERİ

        DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına darbe!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 09:00 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:12
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        DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına darbe!
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen operasyonda, şüphelilerin tamamı yakalandı. Şüphelilerin, polisteki sorgusu devam ediyor.

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