Deprem, Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içinde birçok artçı ve bağımsız deprem yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte, 1 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi...