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AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlerin boyutunu, derinliğini ve nerede deprem olduğunu her gün kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Depremi olduğunu düşünen ve hissedenler, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" Sorularına yanıt arıyor. İşte 25 Ağustos 2023 son dakika depremler listesi...