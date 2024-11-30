Son depremler listesi 1 Aralık 2024 Pazar günü için araştırılıyor. Yurt genelinde irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. Şiddeti yüksek ve yüzeye yakın olanlar kendisini hissettirirken şiddeti düşük olanlar ise hiç hissedilmiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Bugünkü verilere göre, Hatay'da deprem oldu. İşte, 1 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Hatay deprem verileri…