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Meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli tarafından anbean, canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla depremin yaşandığı Türkiye'de, her gün farklı noktalardan deprem haberi geliyor. Bu kapsamda AFAD, Kandilli Rasathanesi depremin; merkez üssünü, saatini, büyüklüğü ve derinliği bilgisini sitesi üzerinden erişime sunuyor. İşte 5 Eylül 2023 son dakika yaşanan depremler...