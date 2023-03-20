Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli yıkıcı depremin ardından Malatya, Adıyaman ve Hatay başta olmak üzere 11 ilde artçı sarsıntılar sürüyor. Son depremler listesi ile depremin şiddeti, merkez üssü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. 20 Mart Pazartesi günü Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay güne depremle uyandı. İşte, 20 Mart Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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