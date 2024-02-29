Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok artçı ve bağımsız depremler meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılar sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem listesi kontrol ediliyor. Ülkenin deprem riski altındaki bölgelerinde sıklıkla hissedilen son depremler listesini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 28 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi...