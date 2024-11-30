Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER || Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde? 30 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Ege Denizi'nde peş peşe deprem! 30 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre, Ege Denizi'nde peş peşe deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 30 Kasım 2024 son depremler listesi ile Ege Denizi deprem büyüklüğü, merkez üssü, derinliği hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 08:07 Güncelleme: 30.11.2024 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son depremler listesi 30 Kasım 2024 Cumartesi günü için araştırılıyor. Yurt genelinde irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. Şiddeti yüksek ve yüzeye yakın olanlar kendisini hissettirirken şiddeti düşük olanlar ise hiç hissedilmiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Bugünkü verilere göre, Ege Denizi’nde peş peşe deprem oldu. İşte, 30 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Ege Denizi deprem verileri…

        2

        EGE DENİZİ’NDE PEŞ PEŞE DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Ege Denizi’nde peş peşe deprem meydana geldi.

        30 Kasım Cumartesi günü saat 08.00 itibarıyla Ege Denizi’nde meydana gelen toplam 12 deprem kaydedildi.

        3
        2024-11-30 05:24:36 37.85 27.07111 6.95 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.12 km] Kuşadası (Aydın)
        2024-11-30 05:16:46 36.73417 25.64167 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
        2024-11-30 04:50:04 37.85417 27.105 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.19 km] Kuşadası (Aydın)
        2024-11-30 04:43:34 37.84 27.08778 6.89 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.62 km] Kuşadası (Aydın)
        2024-11-30 04:39:05 37.84917 27.08444 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.94 km] Kuşadası (Aydın)
        2024-11-30 04:37:13 37.82722 27.03611 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.23 km] Kuşadası (Aydın)
        2024-11-30 04:36:20 38.40139 37.52111 7.0 ML 1.6 Darende (Malatya)
        2024-11-30 04:32:06 36.1375 27.44444 4.17 ML 2.2 Ege Denizi - [61.80 km] Datça (Muğla)
        2024-11-30 04:23:31 35.06472 26.78222 15.13 ML 2.4 Akdeniz - [190.53 km] Datça (Muğla)
        2024-11-30 03:51:07 38.64417 38.01778 6.99 ML 1.2 Yazıhan (Malatya)
        2024-11-30 03:42:07 39.40528 34.09778 7.0 ML 0.7 Merkez (Kırşehir)
        2024-11-30 03:28:18 37.84361 27.07056 15.32 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.14 km] Kuşadası (Aydın)
        2024-11-30 03:13:06 37.84167 27.04278 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.58 km] Kuşadası (Aydın)
        2024-11-30 03:10:16 37.74417 36.20167 7.0 ML 2.0 Kadirli (Osmaniye)
        2024-11-30 03:02:51 37.82722 27.02417 12.8 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.28 km] Kuşadası (Aydın)
        2024-11-30 02:58:20 37.82111 27.02694 11.95 ML 3.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.10 km] Kuşadası (Aydın)
        2024-11-30 02:52:05 37.73611 36.55861 7.08 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
        2024-11-30 02:40:37 38.37611 38.75972 6.99 ML 1.3 Kale (Malatya)
        2024-11-30 02:14:39 38.37722 37.60083 12.83 ML 2.0 Darende (Malatya)
        2024-11-30 02:05:17 36.05861 27.22722 11.91 ML 3.0 Ege Denizi - [73.26 km] Datça (Muğla)
        2024-11-30 01:41:04 37.92556 36.20861 12.01 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
        2024-11-30 01:35:26 37.86417 29.25611 7.0 ML 0.8 Pamukkale (Denizli)
        2024-11-30 00:57:46 37.83472 36.25472 7.0 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
        2024-11-30 00:54:02 37.86028 29.25611 7.0 ML 0.9 Pamukkale (Denizli)
        2024-11-30 00:42:32 38.52139 31.28972 9.71 ML 1.0 Sultandağı (Afyonkarahisar)
        2024-11-30 00:38:31 38.15944 37.85917 9.8 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya)
        2024-11-30 00:28:58 40.73972 27.33417 10.13 ML 1.1 Marmara Denizi - [00.81 km] Şarköy (Tekirdağ)
        2024-11-30 00:10:51 37.87333 29.24944 7.0 ML 1.0 Pamukkale (Denizli)
        2024-11-30 00:01:34 38.32028 38.78417 7.0 ML 1.1 Kale (Malatya)
        4

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Suriye'de muhalifler Halep kent merkezine girdi
        Suriye'de muhalifler Halep kent merkezine girdi
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Sis ve pusa dikkat! 2 bölgede sağanak!
        Sis ve pusa dikkat! 2 bölgede sağanak!
        Zelenskiy'den ateşkes için NATO üyeliği şartı
        Zelenskiy'den ateşkes için NATO üyeliği şartı
        İç güvenlik düzenlemeleri Resmi Gazete'de
        İç güvenlik düzenlemeleri Resmi Gazete'de
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        Hizbullah'tan ilk ateşkes açıklaması: Zafer kazandık
        Hizbullah'tan ilk ateşkes açıklaması: Zafer kazandık
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        "En zor günler geride kaldı"
        "En zor günler geride kaldı"
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”