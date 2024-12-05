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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 5 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 5 Aralık 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. Bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi verilere 5 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 07:08 Güncelleme: 05.12.2024 - 07:08
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        Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye’de gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor ve resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Aralık 2024 son depremler listesi sorgulama ekranı…

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        SON DEPREMLER LİSTESİ 5 ARALIK 2024

        2024-12-05 03:33:13 37.85806 36.17222 7.05 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)

        2024-12-05 03:15:55 37.8775 36.31 6.98 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

        2024-12-05 02:49:47 40.07194 35.90361 7.04 ML 1.2 Kadışehri (Yozgat)

        2024-12-05 02:36:27 36.65583 36.47472 7.02 ML 1.6 Kırıkhan (Hatay)

        2024-12-05 02:17:36 38.37583 31.00028 10.96 ML 1.0 Yalvaç (Isparta)

        3

        2024-12-05 02:11:33 39.92028 39.25472 7.0 ML 1.0 Merkez (Erzincan)

        2024-12-05 01:33:43 37.78778 36.51111 6.95 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)

        2024-12-05 01:22:53 36.35111 36.39222 6.99 ML 1.5 Kumlu (Hatay)

        2024-12-05 01:19:40 36.06806 30.46833 19.44 ML 1.8 Akdeniz - [28.75 km] Kumluca (Antalya)

        2024-12-05 00:02:54 38.39639 38.86861 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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