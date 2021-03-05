Dershanede çıkan yangın binayı sardı! 0:00 / 0:00

DHA

Yangın, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katındaki kablolardan başlayan yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı.

DHA'nın haberine göre, o esnada bina içerisinde bulunan vatandaşlar dumanların yükseldiğini görünce telaşla binayı terk etti. Çıkan duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Öte yandan yangın drone ile havadan görüntülendi.