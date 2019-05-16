Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Emirates, Türkiye'den kabin ekibi istihdam edecek

HABERTURK.COM

Emirates Havayolu, pilot işe alımı için 27-28 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da görüşme günü düzenliyor. İşe kabul edilenler konaklama ve 42 gün yıllık iznin yanı sıra aileleri de geçerli olmak üzere ücretsiz bilet ve çeşitli imtiyazlara hak kazanacak. Maaş açıklanmasa da şirket geçen yıl A380 ve B777 kaptan pilotlarına ayda ortalama 15 bin dolardan fazla ödüyordu

Emirates kabin ekibi

Emirates Havayolu, Türkiye'den personel istihdam etmeye devam ediyor. Şirketin genişleyen filosu ve uçuş ağı nedeniyle kabin ekibi ihtiyacı da artarken Dubai merkezli şirket pilot ekibine Türkiye’den başvuran adaylar için 27-28 Mayıs 2019 tarihlerinde Crowne Plaza İstanbul Florya’da* görüşme günü düzenleyecek.

Pilot görüşme gününde, ilgilenen pilotlara, işe alma süreci hakkında daha fazla bilgi sunulurken, Emirates pilotu olmanın faydaları hakkında Emirates personeli ile birebir görüşmek ve Dubai’de yaşamak ve çalışmanın nasıl olduğunu öğrenmek adına bilgilendirme yapılacak.

Oturum için önceden kayıt yaptırması gerekmezken, pilot adayları eşleriyle Dubai’de yaşam, çocukların eğitimi ve diğer konularda bilgi alabilmek için sunumlara katılabilecek.

B777 ile İstanbul Havaalanı’na ve Sabiha Gökçen Havaalanı’na haftada 18 uçuş gerçekleştiren Emirates'in işe kabul edilen adaylara sunduğu imkanlar ise şöyle:

  • Dubai’de rekabete uygun, vergisiz maaş
  • Dubai’nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama (apartman dairesi/ villa) imkânı
  • Yaşam ve Kaza, Genel Sağlık ve Diş Sağlığı sigortası
  • 4 ila 19 yaş arası çocuklar için, global ilkokul ve ortaokul eğitim ödeneği
  • 42 takvim günü yıllık izin
  • Dubai’deki eviniz ve havaalanı arası transfer
  • Yıllık ikramiye
  • Pilot ve geçerli aile bireylerine ‘ücretsiz’ yıllık bilet
  • Pilot ve geçerli aile bireyleri ve arkadaşları için, imtiyazlı seyahat imkanları
  • Dubai ve yurtdışında bulunan 600’den fazla perakende noktasında Platinum indirimler

Şirket pilotlara ödenecek maaşı açıklamadı ancak geçen yılın verilerine göre B777 ve A380 kaptan pilotlarına geçen yıl konut ödeneği de dahil 58 bin 770 dirhem (16 bin dolar) aylık maaş ödendiğini belirtmişti. Yardımcı pilot maaşı is yaklaşık 36 bin dirhem (9 bin780 dolar) alıyordu.

*İstanbul’da gerçekleşecek pilot görüşme oturumları, 27 Mayıs’ta saat 10.00 ve 14.00, 28 Mayıs’ta ise saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Tanıtım toplantısının yapılacağı yer Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Halkalı Cd. No: 95, 34153 Bakırköy/İstanbul adresindeki Crowne Plaza İstanbul Florya olacak

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Boeing nisan ayında yeni uçak siparişi almadı
İŞ-YAŞAMSiftah yapamadı
İstihdamda sömestr etkisi
İŞ-YAŞAMİstihdamda sömestr etkisi
Son dakika bayram öncesi müjde: Otobüs firmalarına ek sefer izni çıktı
İŞ-YAŞAMBayram öncesi önemli gelişme! Bakanlıktan izin çıktı
Dünyanın en değerli futbol kulübü Real Madrid oldu
İŞ-YAŞAMDünyanın en değerli futbol kulübü belli oldu! Türk kulüpler. ...
Döviz alım satımına binde 1 oranında vergi
İŞ-YAŞAMAlırken de satarken de binde 1 vergi alınacak
Arkas, 18 bankayla refinansman kredisi için anlaştı
İŞ-YAŞAMArkas, 18 bankayla refinansman kredisi için anlaştı
İşsizlik ödemeleri yüzde 82 arttı
İŞ-YAŞAMİşsize 4 ayda 2.6 milyar lira ödendi
Gençler işinden memnun kazancından değil
İŞ-YAŞAMGençler işinden memnun kazancından değil
TMSF, Nurkay Makina'yı satışa çıkardı
İŞ-YAŞAMTMSF, Nurkay Makina'yı satışa çıkardı
Buğdayda rekolte beklentisi en az 20 milyon ton
İŞ-YAŞAMBuğdayda rekolte beklentisi en az 20 milyon ton

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X