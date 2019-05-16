Emirates Havayolu, Türkiye'den personel istihdam etmeye devam ediyor. Şirketin genişleyen filosu ve uçuş ağı nedeniyle kabin ekibi ihtiyacı da artarken Dubai merkezli şirket pilot ekibine Türkiye’den başvuran adaylar için 27-28 Mayıs 2019 tarihlerinde Crowne Plaza İstanbul Florya’da* görüşme günü düzenleyecek.

Pilot görüşme gününde, ilgilenen pilotlara, işe alma süreci hakkında daha fazla bilgi sunulurken, Emirates pilotu olmanın faydaları hakkında Emirates personeli ile birebir görüşmek ve Dubai’de yaşamak ve çalışmanın nasıl olduğunu öğrenmek adına bilgilendirme yapılacak.

Oturum için önceden kayıt yaptırması gerekmezken, pilot adayları eşleriyle Dubai’de yaşam, çocukların eğitimi ve diğer konularda bilgi alabilmek için sunumlara katılabilecek.

B777 ile İstanbul Havaalanı’na ve Sabiha Gökçen Havaalanı’na haftada 18 uçuş gerçekleştiren Emirates'in işe kabul edilen adaylara sunduğu imkanlar ise şöyle:

Dubai’de rekabete uygun, vergisiz maaş

Dubai’nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama (apartman dairesi/ villa) imkânı

Yaşam ve Kaza, Genel Sağlık ve Diş Sağlığı sigortası

4 ila 19 yaş arası çocuklar için, global ilkokul ve ortaokul eğitim ödeneği

42 takvim günü yıllık izin

Dubai’deki eviniz ve havaalanı arası transfer

Yıllık ikramiye

Pilot ve geçerli aile bireylerine ‘ücretsiz’ yıllık bilet

Pilot ve geçerli aile bireyleri ve arkadaşları için, imtiyazlı seyahat imkanları

Dubai ve yurtdışında bulunan 600’den fazla perakende noktasında Platinum indirimler

Şirket pilotlara ödenecek maaşı açıklamadı ancak geçen yılın verilerine göre B777 ve A380 kaptan pilotlarına geçen yıl konut ödeneği de dahil 58 bin 770 dirhem (16 bin dolar) aylık maaş ödendiğini belirtmişti. Yardımcı pilot maaşı is yaklaşık 36 bin dirhem (9 bin780 dolar) alıyordu.

*İstanbul’da gerçekleşecek pilot görüşme oturumları, 27 Mayıs’ta saat 10.00 ve 14.00, 28 Mayıs’ta ise saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Tanıtım toplantısının yapılacağı yer Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Halkalı Cd. No: 95, 34153 Bakırköy/İstanbul adresindeki Crowne Plaza İstanbul Florya olacak