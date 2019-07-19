Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kayıp ihbarı yapılan 7 kişiyi arama çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Melen Çayı'nın taşması sonucu oluşan toprak kayması ve su baskınlarının ardından Esmahanım köyünde kayıp ihbarı yapılan 7 kişiyi bulmak için İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Önceki gece etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğiyle köylerde mahsur kalan 212 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarında bulunulmuştu.

KAYIPLARIN 3'Ü ÇOCUK

Esmahanım köyünde kaybolan, Cengiz (53),Fatma (42) ve Kağan Töngel (3),anne Nilgün (39) ile kızları Funda (9),ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) için AFAD, Türk Kızılay, jandarma, İl Özel İdaresi, 112 Acil Servis, UMKE, gönüllü kurtarma ekipleri ve eğitimli köpekler karadan, helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de havadan arama-kurtarma çalışması yürütülüyor.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Düzce´nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cansız bedeni denizde görüldü. Helikopter ile denizdeki cansız bedeninin alınması için çalışma yapılıyor. Diğer 6 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.