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        Haberler Gündem Ekrem İmamoğlu son dakika haberi - 2. ifadesi alınıyor

        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında 105 kişiyle birlikte gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun, yolsuzluk soruşturmasının ardından, terör soruşturması kapsamında 2. kez ifadesi alınıyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.03.2025 - 09:59 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:29
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        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

        'TERÖR' SORUŞTURMASINDAN DA İFADE VERİYOR

        Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun, yolsuzluk soruşturmasının ardından, terör soruşturması kapsamında ifadesi alınıyor.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında bulunduğu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek ifade işlemlerini başlattı.

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