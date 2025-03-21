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        Haberler Gündem İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı

        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.03.2025 - 19:12 Güncelleme: 21.03.2025 - 20:01
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        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

        Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemi tamamlandı.

        İmamoğlu, ayrıca terör soruşturması kapsamında ifade verecek.

        Savcılık İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edileceğini açıklamıştı.

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