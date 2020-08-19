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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika! Eşini takip için yaptığı plan başına dert oldu
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Eşinin telefonuna casus yazılım yükletti, hapisle karşı karşıya

Trabzon’da M.K. adlı kocanın, kendisinden boşanmak isteyen eşi H.K.'yi takip etmek için yaptığı plan başına dert oldu. Bu amaçla aldığı ve casus yazılım yüklettiği telefonu eşine hediye eden M.K. şimdi hapis cezasıyla karşı karşıya. Durumu fark eden H.K.'nin suç duyurusunda bulunup, boşanma davası açtığı M.K. hakkında savcı 2 yıla kadar hapis cezası istedi

trabzon eşinin telefonun casus yazılım yükletti
HABERTURK.COM

Trabzon’da eşine satın aldığı telefona casus yazılım yükleyen kocaya hapis istemiyle dava açıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'da M.K. adlı koca, kendisinden boşanmak isteyen H.K. adlı eşini takip etmek için bir plan yaptı. M.K., eşinin kimlerle görüştüğünü ve nerelerde fotoğraf çektirdiğini belirlemek üzere cep telefonu satın alarak, bu telefona casus yazılım yükletti. Ardından "Senin telefonun eskidi sana cep telefonu aldım" diyerek cep telefonunu eşine hediye etti.

AKRABALARI FOTOĞRAF GÖNDERİNCE ORTAYA ÇIKTI

H.K., kocasından aldığı hediye cep telefonunu kullanmaya başladı. H.K.'nın akrabaları bir süre sonra kendisine fotoğraflar göndermeye başladı. H.K., "Bu fotoğrafları nereden buldunuz?" diye sorunca "Eşin bize gönderdi" cevabını aldı. Bunun üzerine H.K. telefonunu inceletti ve casus yazılım ile takip edildiğini ve özel fotoğraflarının eşi tarafından akrabalarına yayıldığını öğrendi.

SUÇ DUYURUSUNDU BULUNUP, BOŞANMA DAVASI AÇTI

H.K., özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini ileri sürerek önce suç duyurusunda bulundu ardından da eşi M.K.'den boşanmak için aile mahkemesine başvurdu. H.K. eşinin kendisini hakaret ettiğini iddia ederek, "Fotoğraflarımı akrabalarıma atarak, beni uyuşturucu kullanmakla suçluyor. Çevreme mesaj atmak suretiyle bana hakaret etmiştir" dedi.

SAVCILIK 2 YILA KADAR HAPİS TALEP ETTİ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle M.K. hakkında bir yıldan 2 yıla kadar hapis talep etti. Savcı, hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. M.K. önümüzdeki günlerde mahkemede hakim karşına çıkacak.

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