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Son dakika: Fabrika gibi cezaevi! 50 bin mahkum, Bin 700 atölyede 180 iş kolunda üretim yapıyor

Son dakika haberi... Cezaevlerindeki 50 bin hükümlü mobilyadan, tekstile, unlu mamullerden, sebze ve meyve üretimine, et ve süt ürünlerinden okul araç ve gereçlerine kadar 180 iş kolunda üretim yapılıyor. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı baz alınarak hazırlanan ve hijyen ile İslami usullere uygun üretimi ifade eden Helal Standardı atölyelerde uygulamaya konuldu.

20.08.2018 - 10:58 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cezaevlerinde bulunan mahkumların topluma kazandırılması için kurulan İş Yurtları Kurumu, dev bir organizasyona dönüştü. 50 binden fazla mahkum istihdam edildiği İş Yurtları atölyelerinde, bugün mobilyadan, tekstile, unlu mamullerden, sebze ve meyve üretimine, et ve süt ürünlerinden okul araç ve gereçlerine kadar 180 işkolunda üretim yapılıyor. İş Yurtları atölyeleri şimdi de hijyen ve İslami usullere uygun üretimi ifade eden helal gıda sertifikasına almaya da başladı.

180’DEN FAZLA İŞ KOLUNDA ÜRETİM

İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı, cezaevlerindeki hükümlülere meslek öğretmek veya var olan mesleklerini geliştirmek amacıyla 1997 yılında Adalet Bakanlığı bünyesinde kuruldu. Bugün onlarca cezaevinde bulunan bin 700 atölyede 180’den fazla işkolunda faaliyet gösteren devasa bir organizasyona ulaştı.

MOBİLYADAN VE ET SÜT ÜRÜNLERİNE…

Atölyelerde bugün mobilya, ağaç işleri, tekstil, yatak-yastık-yorgan, unlu mamuller, okul araç ve gereçleri yapımı, arıcılık, ipekböcekçiliği, sebze ve meyvenin yanı sıra et ve süt ürünleri ile mantı dahil pek çok alanda üretim yapılıyor.

GÜNDE 450 BİN EKMEK

İş yurtlarında tarımsal faaliyet gerçekleştirilen alanlar 17 milyon 600 bin metrekareye ulaştı. 80 bin metrekare alana kurulu seralarda dört mevsim sebze üretiliyor. 4 ayrı mandıra, 2 kavurma ve sucuk tesisi, 65 ekmek fırını, 3 kafes 1 serbest gezen yumurta üretim tesisi, 4 zeytinyağı tesisi de bulunuyor. Fırınlarda farklı gramajlarda günlük 450 bin ekmek üretimi yapılıyor.

KAMU KURUMLARININ İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

50 binden fazla mahkûmun istihdam edildiği atölyelerde istihdam edilen mahkumlara az da olsa bir ücrette ödeniyor. Başta adliyeler ve cezaevleri olmak üzere birçok kamu kurumunun mobilya, tekstil ve gıda ihtiyacı işyurtlarınca karşılanıyor. Özellikle cezaevlerinin gıda ihtiyaçlarının çok önemli bir kısmı ve adliyelerin ihtiyaç duyduğu her türlü mobilya bu atölyelerde üretiliyor. Üretilen ürünlerin önemli bir kısmı ise iş yurtlarına ait mağazalarda satılıyor.

HELAL STANDARDI GELDİ

İş Yurtları Kurumu, son yıllarda dünyada giderek artan gıda güvenirliği ve hijyen konusunda da önemli çalışmalar yürütüyor. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı baz alınarak hazırlanan ve hijyen ile İslami usullere uygun üretimi ifade eden Helal Standardı atölyelerde uygulamaya konuldu.

TÜM GIDA ÜRETİM ATÖLYELERE YAYGINLAŞTIRILACAK

Niğde Cezaevi Et ve Süt işleme Tesisleri, Kalecik Açık Cezaevi Süt İşleme Tesisi, Sincan Cezaevi Mantı Atölyesi, Edirne Açık Cezaevi Et İşleme Atölyesi, Türkoğlu Cezaevi Baharat Atölyesi, Toprakkale Cezaevi Bakliyat ve Kuruyemiş Atölyeleri; Narman Cezaevi Süt İşletmesi ve Kesimhane; Foça Açık Cezaevi Süt işletmesi; Isparta Cezaevi Lokum ve Reçel Atölyeleri Helal Gıda sertifikası kullanma hakkına sahip oldu. Helal Standardının gıda üretimi yapan tüm atölyelere yaygınlaştırılması hedefleniyor:

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