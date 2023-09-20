Fed faiz kararını açıkladı ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. Büyüme beklentisinde ise yukarı yönlü revizyona gitti. 2023 için büyüme beklentisini yüzde 1'den yüzde 2.1'e yükseltti. Fed Başkanı Jerome Powell gerekli olduğu takdirde faizleri daha yüksek seviyeye çıkarmaya hazır olduklarını belirtti

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Karar oybirliğiyle alındı.

FOMC son olarak 26 Temmuz'da 25 baz puanlık artırıma gitmişti. Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı aldı.

FOMC tarafından yayınlanan karar metninde Komitenin ek bilgileri ve bunların para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceği belirtildi.

Metinde "Komite, enflasyonu yüzde 2'ye döndürmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını belirlerken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik aktiviteyi ve enflasyonu etkileme gecikmelerini ve ekonomik-finansal durumu dikkate alacaktır" ifadeleri yer aldı.

Fed karar metninde geçen toplantıya göre fazla değişiklik yapmazken, daha önce "ılımlı" olarak tanımlanan ekonomik faaliyetteki büyüme "sağlam" olarak nitelendirildi.

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19 ÜYEDEN 12'Sİ BİR ARTIŞ DAHA BEKLİYOR

Kararın yanında Fed'in ekonomik öngörüleri de yayınlandı. Buna göre 19 Fed üyesinin 12'sinin bu yıl bir faiz artışı daha beklediği görüldü.

Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5.6 olarak korudu.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Fed bunun yanında 2023 büyüme beklentisinde belirgin yukarı yönlü revizyona gitti. 2023 büyüme beklentisi yüzde 1'den yüzde 2.1'e yükseldi. 2024 büyüme beklentisi yüzde 1.1'den yüzde 1.5'e çıktı. 2025 büyüme beklentisi yüzde 1.8'de sabit kaldı.

Fed 2023 işsizlik beklentisini ise yüzde 4.1'den yüzde 3.8'e düşürdü. 2024 ve 2025 işsizlik beklentisi yüzde 4.5'ten yüzde 4.1'e geriledi.

Bankanın enflasyon tahminleri bu yıl için yüzde 3.2'den yüzde 3.3'e yükseltildi, 2024 için yüzde 2.5 olarak korunurken, 2025 yılı için yüzde 2.1'den yüzde 2.2'ye çıkarıldı. Enflasyon tahmini 2026 için yüzde 2 oldu.

"DAHA YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARMAYA HAZIRIZ" Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell gerekli olduğu takdirde para politikasında sıkılaşmaya devam edileceğini belirtti. FOMC'nin faizi ne kadar mesafe kat ettiklerini görebilmek için sabit tuttuğunu vurgulayan Powell "Uygun olması durumunda FOMC faizleri daha yüksek seviyeye çıkarmaya hazır" dedi. Uygun faiz seviyesine ulaştıklarına dair ikna edici kanıtlar görmek istediklerini belirten Powell faiz patikasında ulaşmak istedikleri yere yakın olduklarını söyledi.