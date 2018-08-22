Transferin hareketli kulübü Fenerbahçe, bir takviyede daha mutlu sona ulaşmak üzere! Son olarak Islam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, İsviçre'nin Zurich ekibinde forma giyen 24 yaşındaki Michael Frey ile anlaşma sağladı! Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre golcü oyuncu yarın İstanbul'a gelecek.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile görüştüklerini ancak geri dönüş alamadıkları için transfer görüşmelerinden vazgeçtiklerini açıklayan FC Zürich, Michael Frey'in takımda kalacağını açıklamıştı. Daha sonra çıkan haberlere göre ise Frey, Fenerbahçe için ısrarını sürdürünce antrenmanlara çıkmamaya başlamıştı. Antrenmanlara çıkmayan Frey, Zurich Teknik Direktörü Ludovic Magnin tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Zurich formasıyla 36 maça çıkan yıldız oyuncu, 16 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.

6. TRANSFER OLACAK!

Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından sportif direktörlüğe Damien Comolli, teknik direktörlüğe ise Phillip Cocu'nun geldiği Fenerbahçe, transfere hızlı başlamış ve Altınordu'nun genç yetenekleri Berke Özer ile Barış Alıcı'yı kadrosuna katmıştı. Gençleşme operasyonuna devam eden sarı-lacivertliler Hollanda'nın N.E.C. Nijmegen ekibinde forma giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu da transfer ettikten sonra Swansea City'den Andre Ayew'i, Leicester City'den ise Islam Slimani'yi kiralamıştı. Michael Frey, Fenerbahçe'nin bu yaz kadrosuna kattığı 6. isim olacak.

Sarı-lacivertliler Al-Wahda'ya gönderdiği Fernandao'dan sonra ise Salih Uçan'ı Empoli'ye kiraladı. Fenerbahçe son olarak Brezilyalı yıldız Giuliano'yu 10,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Al-Nasr'a bonservisiyle satmıştı.

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ MICHAEL FREY KİMDİR?

Kariyerine Young Boys altyapısında başlayan İsviçreli 1,89'luk forvet, 2014/15 yılında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer oldu. Lille'de beklentilerin altında kalan oyuncu, önce Luzern'e kiralandı, 2016/17 yılında ise 500 bin euro bonservis bedeliyle Young Boys'a geri döndü. 1994 doğumlu forvet, geçen yaz ise 400 bin euro bedelle FC Zürich'in yolunu tuttu.

24 yaşındaki Frey, mavi-beyazlı ekibin formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 16 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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