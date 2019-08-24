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HaberlerGündemSon dakika... Erdek-Avşa seferini yapan feribot iskeleye çarptı! Yaralılar var - Haberler

Son dakika... Feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı!

İHA

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Mahallesi'nde Erdek-Avşa seferini yapan feribot karaya çarptı. Kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi

feribot iskeleye çarptı

Balıkesir'de Erdek ile Avşa arasında sefer yapan feribot Avşa Limanı'na yanaştığı sırada limandaki beton bölüme çarptı. Rafet Pala idaresindeki Adalar 1 isimli feribot Erdek-Avşa seferini yaptığı esnada Avşa iskelesine yanaşırken motor bölümünde oluşan bir arıza sebebiyle feribot kapağı durdurulamadı.

BETON DUVAR YIKILDI

İHA'da yer alan habere göre iskele yanında bulunan 10 metre uzunluğundaki duvara vuran kapak beton duvarı yıktı. Kazada Murat Küçük (36),Sezen Çevik Küçük (28),N.K. (4),N.K. (6),Ferda Sezgenç (37),B.O. (11),N.O. (6) isimli kişiler yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Yaralılar, Avşa Sağlık Ocağı'nda yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Savcılığınca tahkikat başlatıldı.

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