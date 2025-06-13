FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü M.S.D. yakalandı. Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
10.5 YIL HAPİS CEZASI VARDI
AA'daki habere göre bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüte üye olmak suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü M.S.D. yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK
Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.