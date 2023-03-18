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Haberler Gündem Trafik Son dakika: Galata'da alkollü sürücü yayaların arasına daldı
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Galata'da alkollü sürücü yayaların arasına daldı

İstanbul'un tarihi semtlerinden Galata'da alkollü olduğu belirlenen bir sürücü yayaların arasına daldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sürücü de gözaltına alındı

Son dakika: Galata'da alkollü sürücü yayaların arasına daldı
İHA

Galata’da bir araç caddede yürüyen yayaların arasına daldı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam 20.45 sıralarında Beyoğlu Galip Dede caddesinde yaşandı. İddiaya göre, bir araç sokaktan caddeye doğru hızla dönüş yaptığı sırada cadde üzerinde yürüyen yayaların arasına daldı.

Yayalardan ikisine çarparak metrelerce kaputunun üstünde götüren araç, yol kenarındaki demir dubalara çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durdu.

Çevrede bulunan vatandaşlar panik ile koştururken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anları cadde üzerinde bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde yayaların caddede yürüdükleri sırada beyaz renkli aracın hızla dönüş yaptığı cadde üzerinde yürüyen iki yayaya çarptığı görülüyor

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