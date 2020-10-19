Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika gelişmesi! Taksim’deki adım adım takipte flaş gelişme!
ABONE OL

Son dakika haberler... Taksim’deki tacizin sanığı hakim karşısında

İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi'nde genç bir kadını adım adım takip ederek taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Sezer T., hakim karşısına çıktı. 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sezer T. ifadesinde ise kendisini, "Müşteki düşecek gibi oldu. Ben de yanında yürüdüm. En son oturduğu yerde kulaklığını çıkardığında iyi olup olmadığını sordum" sözleriyle savundu

Son dakika gelişmesi! Taksim’deki adım adım takipte flaş gelişme!
İHA

İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi’nde genç bir kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan ve polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan sanık S.T.’nin ‘basit cinsel saldırı’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık S.T. SEGBİS yoluyla bağlanırken, müşteki Ö.K. katılmadı.

Savunmasında olay günü Beyoğlu’na gittiğini söyleyen sanık S.T., “Müştekiyi gördüm gözleri kötüydü ve düşecek gibi oldu. Kulağında kulaklığı vardı duymaz diye yanına oturdum.

Müştekiyi karşı herhangi bir temasım olmadı. Yanına oturdum. Taksim metro durağında birlikte indik. Müşteki düşecek gibi oldu. Ben de yanında yürüdüm.

En son oturduğu yerde kulaklığını çıkardığında iyi olup olmadığını sordum. Herhangi fiziksel bir temasım olmadı. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, müşteki Ö.K.’nin bir sonraki duruşmada dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Bakan Soylu 'çok manidar' dedi ve ekledi: Karanlıkta girdik, 17 teröristi etkisiz hale getirdik
GÜNDEMSoylu 'çok manidar' dedi ve ekledi: Karanlıkta ...
Son Dakika Hazal Tektaş 19 yaşındaydı! Sadece reddetti! - Haberler
GÜNDEMHazal 19 yaşındaydı! Sadece reddetti!
Son dakika! Ahmet Türk, Kobani soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakıldı
GÜNDEMAhmet Türk serbest bırakıldı
Kalaşnikoflu uyuşturucu çetesi çökertildi
GÜNDEMKalaşnikoflu uyuşturucu çetesi çökertildi
Son dakika KORONAVİRÜS! İçişleri Bakanlığı karantina bölgesi sayısını açıkladı
GÜNDEMİçişleri Bakanlığı karantina bölgesi sayısını ...
Nusreddin Tusi kimdir? Ölüm nedeni nedir? Nusreddin Tusi hayatı hakkında
GÜNDEMNusreddin Tusi kimdir?
'Sahte emlakçı'ya hapis cezası
GÜNDEM'Sahte emlakçı'ya hapis cezası
Facia bölgesinde tepki çeken duvar yazısı! - haberler
GÜNDEMFacia bölgesinde tepki çeken duvar yazısı!
Aynur'u 8'i ölümcül 21 kez bıçaklamış
GÜNDEMAynur'u 8'i ölümcül 21 kez bıçaklamış
Kocası ağırlaştırılmış müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum
GÜNDEM"Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X