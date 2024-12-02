İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

AA'daki habere göre Cumhuriyet Başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti: