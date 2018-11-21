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Son dakika: Güvenpark saldırısı davasında karar

Son dakika... Ankara Güvenpark saldırısında mahkeme sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. Güvenpark patlaması davasında sanıklardan biri 37 kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı

21.11.2018 - 13:21 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Ankara Güvenpark patlaması olarak bilinen dava karar açıklandı. Sanık Mehmet Veysi Dolaşan hakkında 36 kişiyi öldürmek suçundan 36 defa ağırlaştırılmış müebbet 342 defa öldürmeye teşebbüs suçundan 342 defa 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

36 kişinin öldüğü Güvenpark saldırısında karar açıklandı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklara ceza yağdı.

Sanık Mehmet Veysi Dolaşan hakkında 36 kişiyi öldürmek suçundan 36 defa ağırlaştırılmış müebbet 342 defa öldürmeye teşebbüs suçundan 342 defa 30 yıl hapis ayrıca TCK 302 maddesi gereği sanıklar Mehmet Veysi Dolaşan, Azametin Karakoç ve Sebahattin Karakoç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve TCK 174 gereği 16 yıl hapis 200 bin TL adli para cezası, 1 sanık 314/2 gereği üyelikten 10 yıl 6 ay, 1 sanık üyelikten 9 yıl 1 sanık 6415 sayılı kanuna muhalefetten 8 yıl hapis 2 sanık, propaganda suçundan 3'er yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. 7 sanık hakkında mütalaaya aykırı beraat verildi. Mütalaaya aykırı kararlar bakımından istinaf yoluna başvurulacak. Yakalamalı 39 sanık hakkında tefrik kararı verildi.

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