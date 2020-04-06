İHA

Aydın'da son 1 ay içerisinde, uygun yaşam alanı buldukları için Kuşadası Körfezi'ni tercih eden 8 kaplumbağa ölü bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağa ölümlerine ilişkin yaptığı açıklamada, dünya denizlerinde 100 milyon yıldan fazla bir süredir dolaşan deniz kaplumbağalarının yedi türünden ikisi olan caretta caretta iribaş deniz kaplumbağaları ve chelonia mydas türü yeşil kaplumbağaların, Kuşadası Körfezi'ni kışlama ve beslenme alanı olarak kullandıklarını hatırlattı. Etçil olan carettalar ve otçul olan yeşil kaplumbağalar için ideal alanların bulunduğu Kuşadası körfezinde ne yazık ki üzücü durumlara da şahit olunduğuna dikkat çeken Bahattin Sürücü, şunları söyledi:

TROL VE PLASTİK KATLİAMI

"Sadece 4 Mart'tan bugüne 3 yeşil kaplumbağa ve 5 adet caretta carettayı ölü olarak bulduk. Yaptığımız ilk incelemelerde kaplumbağaların hemen hepsinde her hangi bir yarası olmadığı tespit edildi. Son dönemlerde ölen kaplumbağaların muhtemelen trol teknelerinin ağlarına takılıp boğularak ya da plastik yutma nedeniyle öldükleri anlaşılmaktadır. Ölen kaplumbağaları plastik kirliliği ve denize atıklarının deniz canlılarına etkisinin araştırılması için Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) göndermekteyiz. Aynı zamanda ölen hayvanlardan almış olduğumuz doku ve keratin plağından aldığımız örnekleri de ADÜ Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi ve Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a araştırma yapılması için göndermekteyiz."

'PLASTİK TORBALARI DENİZANASI SANIP YİYORLAR'

Kaplumbağaların korunması konusunda hassas davranılmasına bir kez daha vurgu yapan Sürücü, "Son yıllarda yapılan bilgilendirme çalışmaları sayesinde vatandaşlarda önemli duyarlılık oluştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kuşadası'ndan Milli Park'a kadar olan kıyılara koyduğu 'Deniz Kaplumbağalarını Koruyalım' tabelaları sayesinde de ihbarlar ulaşmaktadır.

Körfezde avlanan trol teknelerinin ağlarına takılan ve nefes almak için su yüzeyine çıkamayan kaplumbağalar boğularak ölmektedir. Deniz kaplumbağalarının ölüm nedenlerinden biri de, denize atılan plastik malzemelerdir. Carettalar plastik torbaları denizanası sanarak yediklerinden ölmektedirler. Deniz ekosistemi için çok önemli canlılardır. Eğer caretta caretta deniz kaplumbağaları olmasaydı, denizlerimiz denizanasıyla dolu olacaktı. Deniz kaplumbağalarını koruyalım' şeklinde konuştu.

DÜN DE ANTALYA'DA BULUNMUŞTU

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru sahiline de dün ölü bir caretta caretta kaplumbağası vurmuştu. Şişmiş ve morarmış haldeki kaplumbağayı bulan Barış Ateş, "İlk başta ne olduğunu ayırt edemedim incelemek için yanına uğradım caretta caretta olduğunu gördüm. Ölmüştü. Gerekli yerlere müracaatımızı yapıp muhtemelen başka bir yere kaldırıp gömeceğiz. Kötü olmuş üzücü bir durum. İlk başta ters dönmüş haldeydi. Muhtemelen denizde ölmüş, karaya o şekilde vurmuş. Birkaç gün öncesinden ölmüş muhtemelen" dedi.