7 Avrupa ülkesi Türkiye'ye seyahat yasağı getirdi mi? 0:00 / 0:00

İHA / HABERTURK.COM

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Omicron varyantı nedeniyle ülkelere giriş tablosunu güncelledi. Yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok ülkeye giriş şartları değiştirildi.

Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Türk yolcu kabul edilmeyeceği açıklandı. Lüksemburg'a ise 31 Aralık'a kadar Türk yolcuların kabul edilmeyeceği ifade edildi.

THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından, "Türk vatandaşlarına Omicron sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi Web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır." açıklamasında bulundu.

— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) December 30, 2021

Bu arada Türkiye'den İsveç'e seyahat etmek isteyen yolcuların aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecekleri ifade edildi.

TEST ZORUNLULUĞU

Güncelleme kapsamında bazı ülkelere giriş şartlarında da değişiklik oldu. Bu bağlamda Türkiye'den Irak'a seyahat eden yolcular, 14 günlük karantina kurallarına uyacak.

Bağdat, Necef, Basra'ya seyahat edecekler kişilere en geç 72 saat, Süleymaniye'ye seyahat edecekler kişilere ise en geç 48 saat önce alınmış PCR testi sonucu ibraz etme zorunluluğu getirildi.

İRAN'A PCR TESTİ YAPTIRMAYAN YOLCUYU GİREMEYECEK

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye'den İran'a geliş yapacak yolculardan ise azami 72 saat süreli PCR testi talep edilirken, test yaptırmayan yabancıların ise ülkeye alınmayacağı kaydedildi.

Yolcuların karantinaya tabi olabilecekleri ifade edilirken, yolcuların en geç 14 gün öncesinden tüm aşıların olduklarını dair belgeyi ibraz etmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca Türkiye'den gelen yolcuların varış noktasında hızlı antijen testine tabi olabilecekleri açıklandı.

PORTEKİZ'E GİRİŞLERDE ZORUNLU TEST

SHGM'nin internet sitesinde yer alan seyahat kuralları güncellenmesinde aşılanmamış yolcuların Portekiz'e girmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Aşılanma durumları fark etmeksizin tüm yolcuların negatif PCR test sonucuna sahip olması gerektiği ifade edildi.

Testin ayrıca ilk kalkıştan en fazla 72 saat önceden yaptırılmış olmasının altı çizildi.