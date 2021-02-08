Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Yarıyıl Tatil Dönemi Mesleki Çalışma Programı' açılışında konuştu. Bakan Selçuk, "15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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