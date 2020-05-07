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BDDK'dan yurtdışında kurulu 3 bankaya swap yasağı

BDDK, yurt dışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına TL yükümlülüklerini yerine getirmediği için bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirdi.

son dakika
HABERTURK.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA ve UBS AG'ye işlem yasağı getirdi. İkinci bir duyuruya kadar BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG ve bu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işlemi yapılmayacak. Bu mahiyetteki vadesi gelen işlemleri yenilenmeyecek.

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, Kurumumuz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkilidir.

Bu amaçla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 07.05.2020 tarihli ve 9016 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 93 üncü maddesi uyarınca, Kurumumuz tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar,

-Yurt dışında kurulu BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG’nin Ülkemiz bankalarına karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği tespit edildiğinden, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek işlem ve uygulamaları önlenmesini ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını teminen, söz konusu bankalar dahil Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen yabancı bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine

-Söz konusu yurt dışı bankalar ile herhangi bir işlem yapan bankaların konu hakkında bahse konu yurt dışı bankalara bilgi vermesine-Konunun Kuruluş Birlikleri vasıtasıyla bankalara duyurulmasına karar verilmiştir."


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